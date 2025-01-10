Песков отреагировал на заявление Науседы по поводу Калининграда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что в Калининградской области должна сохраниться литовская культура, так как эти территории являются исторической частью Литвы.
Песков считает, что Литва показала себя как недружественное государство для России, которое имеет территориальные притязания. По словам пресс-секретаря, такое поведения главы Литвы совпадает с глубокими опасениями на счет государств и «оправдывает нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».
10 декабря в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал пост, где заявил, что переименование музея, посвященного литовскому поэту Кристионасу Донелайтису, в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды» противоречит сохранению литовской культуры в Калининграде. Политик добавил, что исторический Караляучюс «никогда не станет Калининградом».