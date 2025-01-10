Песков отреагировал на заявление Науседы по поводу Калининграда

Песков считает, что Литва показала себя как недружественное государство для России, которое имеет территориальные притязания. По словам пресс-секретаря, такое поведения главы Литвы совпадает с глубокими опасениями на счет государств и «оправдывает нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».