Науседа назвал Калининградскую область частью Малой Литвы
В Калининградской области должна сохраниться литовская культура, так как регион исторически является частью Малой Литвы. Такое мнение высказал в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа.
«Несмотря на то, что старые жители Малой Литвы, которая теперь является частью так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены», – написал Науседа.
Он также добавил, что как бы ни старалась Россия, «Караляучюс никогда не станет Калининградом». Караляучюс – литовское название города.
Таким образом Науседа отреагировал на решение России переименовать музей, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Новое официальное название музея – «Литературный музей в поселке Чистые Пруды».
Музей является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея. Располагается в поселке Чистые Пруды. В мемориальный комплекс музея входит лютеранская церковь и пасторский дом. Коллекция музея насчитывает более 200 экспонатов. Музей Кристионаса Донелайтиса был открыт там в 1979 г.