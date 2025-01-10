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Науседа назвал Калининградскую область частью Малой Литвы

Ведомости

В Калининградской области должна сохраниться литовская культура, так как регион исторически является частью Малой Литвы. Такое мнение высказал в соцсети X президент Литвы Гитанас Науседа.

«Несмотря на то, что старые жители Малой Литвы, которая теперь является частью так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены», – написал Науседа.

Он также добавил, что как бы ни старалась Россия, «Караляучюс никогда не станет Калининградом».  Караляучюс – литовское название города.

Таким образом Науседа отреагировал на решение России переименовать музей, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Новое официальное название музея – «Литературный музей в поселке Чистые Пруды».

Музей является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея. Располагается в поселке Чистые Пруды. В мемориальный комплекс музея входит лютеранская церковь и пасторский дом. Коллекция музея насчитывает более 200 экспонатов.  Музей Кристионаса Донелайтиса был открыт там в 1979 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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