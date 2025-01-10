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Reuters: США могут ввести санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования»

Ведомости

Вашингтон может ввести санкции против российской страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование», пишет Reuters со ссылкой на источники.

Американские ограничения могут также затронуть более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, следует из материала.

Последнее крупное пополнение американского SDN-списка (находится в ведении управления по контролю за иностранными активами минфина США, OFAC) произошло 21 ноября 2024 г. Тогда под ограничения попали «Газпромбанк», банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп» и др.

Также под ограничения попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова и др.

30 октября OFAC включило в свой реестр 32 физлица, в числе которых граждане России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили. Ограничения, в частности, затронули пятерых замминистра обороны: Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву и Андрея Булыгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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