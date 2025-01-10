Reuters: США могут ввести санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования»

Также под ограничения попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова и др.