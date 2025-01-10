Reuters: США могут ввести санкции против «Ингосстраха» и «Альфастрахования»
Вашингтон может ввести санкции против российской страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование», пишет Reuters со ссылкой на источники.
Американские ограничения могут также затронуть более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, следует из материала.
Последнее крупное пополнение американского SDN-списка (находится в ведении управления по контролю за иностранными активами минфина США, OFAC) произошло 21 ноября 2024 г. Тогда под ограничения попали «Газпромбанк», банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп» и др.
Также под ограничения попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова и др.
30 октября OFAC включило в свой реестр 32 физлица, в числе которых граждане России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили. Ограничения, в частности, затронули пятерых замминистра обороны: Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву и Андрея Булыгу.