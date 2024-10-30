США расширили санкции против России

Ранее, 30 октября, минторг США ввел экспортные ограничения против более чем 40 структур, в том числе из России, КНР, Индии, Турции, Малайзии, Финляндии, Эстонии и Сингапура. Как следовало из заявления американского ведомства, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, пяти из Индии, двух из Малайзии, одной из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».