США расширили санкции против России

США расширили санкции против РоссииВ обновленный список внесена замминистра обороны Анна Цивилева
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) расширило список санкций против России. В него внесены 32 физлица: граждане России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.
OFAC включило в санкционный список пятерых замминистра обороны: Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву и Андрея Булыгу. В обновленный список также включены генеральный директор ТМХ Кирилл Липа и производитель шин «Кордиант», который был куплен «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова. Список пополнили компании «Чип и Дип», НПП «Звезда» и входящие в структуру ГК «Росатом» «Росатом цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».
В общей сложности 20 россиян попали в обновленный санкционный список. В него также включены два гражданина КНР, четыре гражданина Турции, два гражданина Индии, два гражданина Швейцарии, гражданин Греции и гражданин Чили. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 274 субъектов. Госдепартамент добавил более 120 субъектов в список для ужесточения контроля. Минторг включил еще 40 компаний и научно-исследовательских институтов в список торговых ограничений в связи с их предполагаемой поддержкой российских военных.
США ввели санкции против более 350 структур из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана. По версии американского финансового ведомства, рестрикции нацелены против российского ВПК, а также «глобальной сети» компаний, участвующих в обходе рестрикций против РФ. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с внесенными в список лицами. Ограничения введены в отношении 10 эмиратских компаний: Abu Ragueb General Trading LLC, Air Leo FZE, Apiline Trading FZE, Auto Parts East FZCO, Khromos Engineering, Moto Export DWC LLC, New Transshipment FZE, Smart Solutions LTD, Turboshaft FZE, V Link Aviation Management FZCO.
Ранее, 30 октября, минторг США ввел экспортные ограничения против более чем 40 структур, в том числе из России, КНР, Индии, Турции, Малайзии, Финляндии, Эстонии и Сингапура. Как следовало из заявления американского ведомства, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, пяти из Индии, двух из Малайзии, одной из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.