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США расширили санкции против России

В обновленный список внесена замминистра обороны Анна Цивилева
Георгий Недогибченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) расширило список санкций против России. В него внесены 32 физлица: граждане России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

OFAC включило в санкционный список пятерых замминистра обороны: Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву и Андрея Булыгу. В обновленный список также включены генеральный директор ТМХ Кирилл Липа и производитель шин «Кордиант», который был куплен «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова. Список пополнили компании «Чип и Дип», НПП «Звезда» и входящие в структуру ГК «Росатом» «Росатом цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».

В общей сложности 20 россиян попали в обновленный санкционный список. В него также включены два гражданина КНР, четыре гражданина Турции, два гражданина Индии, два гражданина Швейцарии, гражданин Греции и гражданин Чили. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 274 субъектов. Госдепартамент добавил более 120 субъектов в список для ужесточения контроля. Минторг включил еще 40 компаний и научно-исследовательских институтов в список торговых ограничений в связи с их предполагаемой поддержкой российских военных.

США ввели санкции против более 350 структур из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана. По версии американского финансового ведомства, рестрикции нацелены против российского ВПК, а также «глобальной сети» компаний, участвующих в обходе рестрикций против РФ. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с внесенными в список лицами. Ограничения введены в отношении 10 эмиратских компаний: Abu Ragueb General Trading LLC, Air Leo FZE, Apiline Trading FZE, Auto Parts East FZCO, Khromos Engineering, Moto Export DWC LLC, New Transshipment FZE, Smart Solutions LTD, Turboshaft FZE, V Link Aviation Management FZCO.

Ранее, 30 октября, минторг США ввел экспортные ограничения против более чем 40 структур, в том числе из России, КНР, Индии, Турции, Малайзии, Финляндии, Эстонии и Сингапура. Как следовало из заявления американского ведомства, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, пяти из Индии, двух из Малайзии, одной из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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