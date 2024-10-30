Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 российских структур
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против более чем 40 структур, в том числе из России, КНР, Индии, Турции, Малайзии, Финляндии, Эстонии и Сингапура, говорится в заявлении ведомства.
По информации ведомства, эти структуры якобы помогают России закупать микросхемы американского производства. Также под ужесточение контроля попали девять химических прекурсоров, которые якобы используются вооруженными силами России в конфликте на Украине. Как следует из заявления, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, 5 из Индии, 2 из Малайзии, 1 из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».
28 октября Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив туда АНО «Диалог», ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Из физлиц список пополнили гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.