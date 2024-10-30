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Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 российских структур

Ведомости

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против более чем 40 структур, в том числе из России, КНР, Индии, Турции, Малайзии, Финляндии, Эстонии и Сингапура, говорится в заявлении ведомства.

По информации ведомства, эти структуры якобы помогают России закупать микросхемы американского производства. Также под ужесточение контроля попали девять химических прекурсоров, которые якобы используются вооруженными силами России в конфликте на Украине. Как следует из заявления, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, 5 из Индии, 2 из Малайзии, 1 из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».

28 октября Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив туда АНО «Диалог», ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Из физлиц список пополнили гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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