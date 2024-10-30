Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 российских структур

По информации ведомства, эти структуры якобы помогают России закупать микросхемы американского производства. Также под ужесточение контроля попали девять химических прекурсоров, которые якобы используются вооруженными силами России в конфликте на Украине. Как следует из заявления, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, 5 из Индии, 2 из Малайзии, 1 из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике».