Великобритания ввела санкции против АНО «Диалог»
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив туда в том числе АНО «Диалог», следует из обновленного перечня на сайте правительства.
Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Из физлиц список пополнили гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла.
Согласно порядку введения санкций, активы компаний и физических лиц в Великобритании будут заморожены. Физлицам, которые оказались в списке ограничений, запрещено въезжать на территорию страны.
17 октября Великобритания ввела санкции против российской компании «Русгаздобыча». Тогда же ограничения коснулись 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.