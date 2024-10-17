Британия ввела санкции против «Русгаздобычи»Новые ограничения также введены против 22 российских танкеров
Великобритания ввела санкции против российской компании «Русгаздобыча». Об этом сообщил минфин страны.
«Мы продолжаем усиливать давление на российскую газовую отрасль», – пояснили свое решение в британском министерстве.
Новые санкции также введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Эти суда «не смогут заходить в порты Великобритании и пользоваться ведущими мировыми британскими морскими услугами». Таким образом, общее число нефтяных танкеров, попавших под санкции Соединенного королевства, достигло 43.
10 сентября правительство Великобритании ввело санкции против воздушно-космических сил России. Ограничения также затронули 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.