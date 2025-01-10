Кирби: ни Россия, ни Украина не готовы к переговорам

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиция России в отношении конфликта вокруг Украины последовательна и всем хорошо понятна. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июле изложил ее в выступлении перед руководящим составом МИДа.