Кирби: ни Россия, ни Украина не готовы к переговорам
Администрация Джо Байдена считает, что на данный момент ни Москва, ни Киев не готовы начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры», – сказал Кирби во время пресс-брифинга.
Украина хочет получить гарантии безопасности и завершить конфликт с Россией в 2025 г. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI 10 января.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиция России в отношении конфликта вокруг Украины последовательна и всем хорошо понятна. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в июле изложил ее в выступлении перед руководящим составом МИДа.
14 июня на встрече с руководством МИДа Путин перечислил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России и внеблоковый статус Украины.