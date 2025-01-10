ООН приветствует любой диалог между Россией и США
ООН приветствует любой диалог между Россией и США, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Его слова передает ТАСС.
«[Мы будем] приветствовать любой диалог между США и Россией, как только [Дональд Трамп] официально вступит в должность [президента США]», – сказал Дюжаррик.
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил 10 января о том, что у него уже запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп не уточнил, когда именно состоится встреча, но отметил, что она пройдет после его вступления в должность 20 января.
9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил готовность Владимира Путина к диалогу с Трампом. Он добавил, что «по понятным причинам, наверно, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность».