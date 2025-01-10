Администрации Трампа достанутся неизрасходованные $4 млрд на помощь Украине
Около $4 млрд, одобренные парламентом и выделенные на помощь Украине в рамках президентских полномочий (программа PDA), останутся неизрасходованными до смены администрации США, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Администрация избранного президента США Дональда Трампа сможет использовать эти средства для оказания помощи Украине, пояснила она.
«Осталось чуть менее $4 млрд, которые будут оставлены в распоряжении следующей администрации для использования в интересах Украины», – сказал Сингх на брифинге.
По словам представителя Пентагона, на сегодняшний день Вашингтон и его союзники совместно выделили более $126 млрд на военную помощь Украине с момента начала конфликта.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».