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Администрации Трампа достанутся неизрасходованные $4 млрд на помощь Украине

Ведомости

Около $4 млрд, одобренные парламентом и выделенные на помощь Украине в рамках президентских полномочий (программа PDA), останутся неизрасходованными до смены администрации США, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа сможет использовать эти средства для оказания помощи Украине, пояснила она.

«Осталось чуть менее $4 млрд, которые будут оставлены в распоряжении следующей администрации для использования в интересах Украины», – сказал Сингх на брифинге.

По словам представителя Пентагона, на сегодняшний день Вашингтон и его союзники совместно выделили более $126 млрд на военную помощь Украине с момента начала конфликта.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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