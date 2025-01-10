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Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Ведомости

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер заметила, что Байден планировал встретиться с Зеленским в Риме, но встреча не состоялась, так как президент решил остаться в стране из-за пожаров в Южной Калифорнии.

«Тем не менее, они только что поговорили по телефону», – сказала Жан-Пьер на брифинге, добавив, что пресс-служба скоро пришлет подробности разговора. – «Он хотел выразить нашу неизменную поддержку Украине».

Разговор состоялся несколько часов спустя после объявления Вашингтоном новых санкций против России и за 10 дней до окончания срока Байдена на посту президента США.

10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

Администрация Байдена сообщила команде Дональда Трампа о введении новых санкций против России, добавил Кирби.

Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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