Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заметила, что Байден планировал встретиться с Зеленским в Риме, но встреча не состоялась, так как президент решил остаться в стране из-за пожаров в Южной Калифорнии.
«Тем не менее, они только что поговорили по телефону», – сказала Жан-Пьер на брифинге, добавив, что пресс-служба скоро пришлет подробности разговора. – «Он хотел выразить нашу неизменную поддержку Украине».
Разговор состоялся несколько часов спустя после объявления Вашингтоном новых санкций против России и за 10 дней до окончания срока Байдена на посту президента США.
10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Администрация Байдена сообщила команде Дональда Трампа о введении новых санкций против России, добавил Кирби.
Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др.