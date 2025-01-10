В США заявили о намерении нанести России экономический вред при помощи санкций

На вопросы журналистов опасаются ли в Белом доме, что эти санкции приведут к повышению цен на энергоносители, Жан-Пьер заявила: «Мы ожидаем, что в этом году предложение энергоресурсов будет превышать глобальный спрос, с достаточными возможностями, которые не включают страны ОПЕК+, для увеличения производства».