В США заявили о намерении нанести России экономический вред при помощи санкций
Вашингтон рассчитывает, что новые санкции будут стоить России миллиарды долларов каждый месяц, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Сегодня мы нацелились на крупнейшие источники доходов России и ввели значительные санкции против российского энергетического сектора. Эти санкции затрагивают как российскую нефть, так и СПГ, и мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов ежемесячно», – сказала Жан-Пьер на брифинге.
На вопросы журналистов опасаются ли в Белом доме, что эти санкции приведут к повышению цен на энергоносители, Жан-Пьер заявила: «Мы ожидаем, что в этом году предложение энергоресурсов будет превышать глобальный спрос, с достаточными возможностями, которые не включают страны ОПЕК+, для увеличения производства».
Она также отметила, что с начала конфликта на Украине цены на нефть снизились почти на $35 за баррель, а средняя цена на бензин в США упала примерно с $4 до $3 за галлон.
«Это произошло благодаря действиям, предпринятым президентом. И мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся, а цены на газ продолжат снижаться», – сказала она.
10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Администрация президента Джо Байдена сообщила команде Дональда Трампа о введении новых санкций против России, рассказали в Белом доме.
Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др.