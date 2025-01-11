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Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией вступит в силу 11 января

Ведомости

Договор между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и порядке въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства вступит в силу 11 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Документ также устанавливает новые правила пересечения границы, включая сухопутный участок, который ранее был доступен только для граждан России и Белоруссии, уточнили в ведомстве .

Согласно договору, стороны взаимно признают визы и отметки о пересечении границы. Это означает, что иностранные граждане с визой и соответствующим документом могут въезжать в обе страны без визы в течение срока действия визы. Если между странами действует безвизовый режим, достаточно предъявить признаваемый документ. Однако если режимы въезда различаются, то требуется наличие визы.

Иностранные граждане с разрешением на временное проживание, видом на жительство или документом для посещения международного мероприятия также могут въезжать без визы в течение срока действия этих документов. Срок пребывания исчисляется с даты въезда.

Для граждан Украины действует особый порядок въезда через аэропорт «Шереметьево» и автомобильный пункт пропуска «Лудонка». Каждая сторона имеет право отказать во въезде или сократить срок пребывания человека при попытке пересечении границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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