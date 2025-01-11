Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией вступит в силу 11 января

Согласно договору, стороны взаимно признают визы и отметки о пересечении границы. Это означает, что иностранные граждане с визой и соответствующим документом могут въезжать в обе страны без визы в течение срока действия визы. Если между странами действует безвизовый режим, достаточно предъявить признаваемый документ. Однако если режимы въезда различаются, то требуется наличие визы.