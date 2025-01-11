Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией вступит в силу 11 января
Договор между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и порядке въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства вступит в силу 11 января, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Документ также устанавливает новые правила пересечения границы, включая сухопутный участок, который ранее был доступен только для граждан России и Белоруссии, уточнили в ведомстве .
Согласно договору, стороны взаимно признают визы и отметки о пересечении границы. Это означает, что иностранные граждане с визой и соответствующим документом могут въезжать в обе страны без визы в течение срока действия визы. Если между странами действует безвизовый режим, достаточно предъявить признаваемый документ. Однако если режимы въезда различаются, то требуется наличие визы.
Иностранные граждане с разрешением на временное проживание, видом на жительство или документом для посещения международного мероприятия также могут въезжать без визы в течение срока действия этих документов. Срок пребывания исчисляется с даты въезда.
Для граждан Украины действует особый порядок въезда через аэропорт «Шереметьево» и автомобильный пункт пропуска «Лудонка». Каждая сторона имеет право отказать во въезде или сократить срок пребывания человека при попытке пересечении границы.