Володин встретился с Мадуро после церемонии инаугурации
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и президент Венесуэлы Николас Мадуро после церемонии инаугурации в Каракасе обсудили развитие отношений двух стран. Об этом сообщили в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Стороны поговорили о сотрудничестве, в том числе на парламентском уровне. «Вы многое делаете для развития парламентского измерения, это важно для того, чтобы нам лучше понимать друг друга», – сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, выборы в Венесуэле «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», несмотря на «беспрецедентное давление со стороны США». Депутаты Госдумы следили за выборами в качестве международных наблюдателей.
Володин прибыл на инаугурацию Мадуро по поручению российского лидера Владимира Путина и передал от него поздравления с победой и «добрые пожелания успешной работы».
Володин в Каракасе также провел встречи с руководством законодательных органов Венесуэлы, Китая, Алжира и Сербии.
Инаугурация Мадуро прошла 10 января. Он в третий раз вступил в должность президента страны.