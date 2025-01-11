Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Al Jazeera: Индия за 20 лет инвестировала в Афганистан более $3 млрд

Ведомости

Индия за последние 20 лет инвестировала более $3 млрд в помощь Афганистану и восстановительные работы в этой стране, передает телеканал Al Jazeera. 

Об инвестициях в Афганистан сообщается в контексте встречи глав МИДа Индии и «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), который пришел к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны.  

Встреча между индийским министром иностранных дел Викрамом Мисри и исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки прошла в Дубае 8 января и, как отмечает телеканал, подтвердила намерения Индии усилить свое влияние на афганское руководство. Переговоры также стали первым взаимодействием на таком высоком уровне, а в «Талибане» после встречи официальных лиц назвали Индию «важным региональным партнером». 

По данным индийского ведомства, стороны обсуждали региональное развитие, торговлю и гуманитарное сотрудничество, а также соглашение о возобновлении проектов развития и поддержке сектора здравоохранения и беженцев в Афганистане. Как отметил заместитель директора и научный сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Кабир Танеджа, для Индии «Талибан» – это реальность, и «игнорировать Афганистан и афганский народ – не вариант». Он указал, что Индия может быть близка к возобновлению виз для афганцев, «особенно в сфере торговли, оздоровительного туризма и образования».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных