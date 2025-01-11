Al Jazeera: Индия за 20 лет инвестировала в Афганистан более $3 млрд

По данным индийского ведомства, стороны обсуждали региональное развитие, торговлю и гуманитарное сотрудничество, а также соглашение о возобновлении проектов развития и поддержке сектора здравоохранения и беженцев в Афганистане. Как отметил заместитель директора и научный сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Кабир Танеджа, для Индии «Талибан» – это реальность, и «игнорировать Афганистан и афганский народ – не вариант». Он указал, что Индия может быть близка к возобновлению виз для афганцев, «особенно в сфере торговли, оздоровительного туризма и образования».