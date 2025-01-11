Al Jazeera: Индия за 20 лет инвестировала в Афганистан более $3 млрд
Индия за последние 20 лет инвестировала более $3 млрд в помощь Афганистану и восстановительные работы в этой стране, передает телеканал Al Jazeera.
Об инвестициях в Афганистан сообщается в контексте встречи глав МИДа Индии и «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), который пришел к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны.
Встреча между индийским министром иностранных дел Викрамом Мисри и исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки прошла в Дубае 8 января и, как отмечает телеканал, подтвердила намерения Индии усилить свое влияние на афганское руководство. Переговоры также стали первым взаимодействием на таком высоком уровне, а в «Талибане» после встречи официальных лиц назвали Индию «важным региональным партнером».
По данным индийского ведомства, стороны обсуждали региональное развитие, торговлю и гуманитарное сотрудничество, а также соглашение о возобновлении проектов развития и поддержке сектора здравоохранения и беженцев в Афганистане. Как отметил заместитель директора и научный сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Кабир Танеджа, для Индии «Талибан» – это реальность, и «игнорировать Афганистан и афганский народ – не вариант». Он указал, что Индия может быть близка к возобновлению виз для афганцев, «особенно в сфере торговли, оздоровительного туризма и образования».