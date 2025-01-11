Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области

ВС РФ наносили удары и по живой силе и технике ВСУ в районах Сумской области Украины. За сутки потери противника составили до 240 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция РЭБ, говорится в сводке.