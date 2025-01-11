Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие поразили в Курской области силы нескольких украинских бригад и отразили девять контратак противника, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ситуации в приграничном регионе.
По данным оборонного ведомства, за последние сутки подразделения группировки войск «Север» поразили силы танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Курской области. Боевые действие шли в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки, говорится в сообщении.
ВС РФ наносили удары и по живой силе и технике ВСУ в районах Сумской области Украины. За сутки потери противника составили до 240 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция РЭБ, говорится в сводке.
ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции и чрезвычайную ситуацию федерального характера.