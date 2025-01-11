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Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области

Ведомости

Российские военнослужащие поразили в Курской области силы нескольких украинских бригад и отразили девять контратак противника, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ситуации в приграничном регионе.

По данным оборонного ведомства, за последние сутки подразделения группировки войск «Север» поразили силы танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Курской области. Боевые действие шли в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки, говорится в сообщении.

ВС РФ наносили удары и по живой силе и технике ВСУ в районах Сумской области Украины. За сутки потери противника составили до 240 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция РЭБ, говорится в сводке.

ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции и чрезвычайную ситуацию федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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