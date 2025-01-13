Медведев назвал западные «сценарии урегулирования» высосанными из пальца
«В преддверии начала активностей команды [избранного президента США Дональда] Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования». Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез», – написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, шансов нет и у «германского сценария», согласно которому «типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР», где под «ФРГ» имеется в виду Киев, а «ГДР» – освобожденные российские территории. Зампред Совбеза отметил, что возникновение такой идеи связано с тем, что с ее помощью руководству Украины «легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами».
По его словам, «в сухом остатке» беседа про «германский вариант» сводится к озвученной прежде формуле: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий.
В октябре Financial Times (FT) писала, что на Западе уже более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. Отмечалось, что Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради принятия страны в НАТО. По данным издания, западные дипломаты и все больше украинских чиновников приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования посредством переговоров, при этом Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над всей или частью украинской территории.