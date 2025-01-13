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Медведев назвал западные «сценарии урегулирования» высосанными из пальца

Ведомости

Западные «сценарии урегулирования» на Украине высосаны из пальца, эти идеи ничего не стоят. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отдельно прокомментировав «германский сценарий».

«В преддверии начала активностей команды [избранного президента США Дональда] Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования». Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез», – написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, шансов нет и у «германского сценария», согласно которому «типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР», где под «ФРГ» имеется в виду Киев, а «ГДР» – освобожденные российские территории. Зампред Совбеза отметил, что возникновение такой идеи связано с тем, что с ее помощью руководству Украины «легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами».

По его словам, «в сухом остатке» беседа про «германский вариант» сводится к озвученной прежде формуле: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий.

В октябре Financial Times (FT) писала, что на Западе уже более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. Отмечалось, что Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради принятия страны в НАТО. По данным издания, западные дипломаты и все больше украинских чиновников приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования посредством переговоров, при этом Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над всей или частью украинской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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