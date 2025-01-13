Медведев назвал западные «сценарии урегулирования» высосанными из пальца

В октябре Financial Times (FT) писала, что на Западе уже более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР. Отмечалось, что Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради принятия страны в НАТО. По данным издания, западные дипломаты и все больше украинских чиновников приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования посредством переговоров, при этом Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над всей или частью украинской территории.