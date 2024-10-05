FT: на Западе обсуждают возможность раздела Украины по примеру Германии

Конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию, предположил в конце сентября президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer. По его словам, в США вопрос Украины находится лишь «на девятом месте», а Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.