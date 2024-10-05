FT: на Западе обсуждают возможность раздела Украины по примеру Германии
На Западе обсуждают возможность разделения Украины по примеру ФРГ и ГДР, такая модель рассматривается во внешнеполитических кругах уже более полутора лет, сообщает газета Financial Times (FT).
Киев мог бы пойти на территориальные уступки ради членства в НАТО, говорится в статье.
«Западные дипломаты и все больше украинских чиновников приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могли бы стать основой для урегулирования путем переговоров, в котором Россия сохранит фактический, но не юридический контроль над всей или частью украинской территории», – пишет FT.
Инициатива, по данным газеты, набирает обороты в официальных кругах. Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел предположил, что установление новых административных границ будет считаться временным и Киев можно будет принять в альянс на территории, которую он будет контролировать к тому времени.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о вступлении Западной Германии в альянс в 1955 г. Он также указал, что гарантии безопасности, которые США предоставляют Японии, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Токио считает своими.
Конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет и закончиться по корейскому сценарию, предположил в конце сентября президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer. По его словам, в США вопрос Украины находится лишь «на девятом месте», а Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы.