ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на территории Курской области
Вооруженные силы России отразили пять контратак вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Поражения нанесены в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка и других.
За сутки Украина потеряла более 230 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, передает Минобороны.
13 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил курским чиновникам закрывать и удалять комментарии в социальных сетях.