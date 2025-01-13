ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на территории Курской области

За сутки Украина потеряла более 230 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, передает Минобороны.