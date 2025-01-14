Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности
Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Запуск был зафиксирован около 9:30 (3:30 мск) из района Кангыэ в северокорейской провинции Чагандо, ракеты пролетели около 250 км, прежде чем упасть в море. Их количество не уточняется.
Учитывая дальность полета таких ракет, они обычно рассматриваются как нацеленные на Южную Корею, уточняет агентство.
«В рамках подготовки к дополнительным запускам наши военные усилили мониторинг и бдительность, тесно сотрудничая с США и Японией в обмене информацией о северокорейских ракетах и поддерживая полную боеготовность», – заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
В Южной Корее связали этот запуск с грядущей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Агентство напомнило, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 5 ноября 2024 г. за несколько часов до президентских выборов в США.
2 апреля 2024 г. Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.