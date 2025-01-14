В Южной Корее связали этот запуск с грядущей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Агентство напомнило, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 5 ноября 2024 г. за несколько часов до президентских выборов в США.