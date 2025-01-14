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Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Это может произойти только после инаугурации, подчеркнул он
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в скором времени после своей инаугурации встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Будущий американский лидер сообщил об этом в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться с ним очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там», – сказал Трамп (цитата по Reuters).

Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял 12 января, что ожидает телефонного разговора между Трампом и Путиным в «ближайшие дни и недели».

Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. По его словам, многие страны предлагают свои услуги в качестве площадки для переговоров лидеров России и США, но говорить на эту тему до смены администрации в Вашингтоне преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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