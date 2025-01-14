Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с ПутинымЭто может произойти только после инаугурации, подчеркнул он
Избранный президент США Дональд Трамп намерен в скором времени после своей инаугурации встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Будущий американский лидер сообщил об этом в интервью телеканалу Newsmax.
«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться с ним очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там», – сказал Трамп (цитата по Reuters).
Будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял 12 января, что ожидает телефонного разговора между Трампом и Путиным в «ближайшие дни и недели».
Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. По его словам, многие страны предлагают свои услуги в качестве площадки для переговоров лидеров России и США, но говорить на эту тему до смены администрации в Вашингтоне преждевременно.