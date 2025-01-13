В Кремле назвали преждевременными разговоры о месте переговоров Путина и Трампа

В Кремле назвали преждевременными разговоры о месте переговоров Путина и ТрампаНесколько стран предложили свои площадки
Многие страны предлагают свои услуги в качестве площадки для переговоров избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, но говорить на эту тему до смены администрации в Вашингтоне преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны. Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне», – пояснил представитель Кремля.
О подготовке к встрече с Путиным избранный президент США объявил 9 января. Трамп не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом.
23 декабря 2024 г. помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько государств предложили выступить в качестве площадки для проведения переговоров Путина и Трампа, не уточнив, о каких странах идет речь. Однако некоторые подобные предложения были сделаны в публичном пространстве, в частности, о готовности принять переговоры заявлял представитель Швейцарии. 12 января президент Сербии Александр Вучич предложил свою страну в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа.