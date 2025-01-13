В Кремле назвали преждевременными разговоры о месте переговоров Путина и Трампа

«Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны. Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне», – пояснил представитель Кремля.