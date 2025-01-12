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Вучич предложил Сербию в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа

Ведомости

Сербия может стать площадкой для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после вступления последнего в должность президента США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью местному телеканалу Pink.

«Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов. Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа... с другой стороны, это страна [Сербия], где президент Путин по-прежнему очень популярен. Поэтому я думаю, что это место на земном шаре идеально подходит для обоих», – сказал Вучич.

По его словам, грядущие изменения в мировой политике станут наиболее масштабными со времен падения Берлинской стены в 1989 г. Это произойдет в том числе благодаря сокращению цензуры в крупных мировых социальных сетях, полагает сербский лидер.

23 декабря 2024 г. помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько государств предложили выступить в качестве площадки для проведения переговоров Путина и Трампа, не уточнив, о каких странах идет речь. Однако некоторые подобные предложения были сделаны в публичном пространстве, в частности, о готовности принять переговоры заявлял представитель Швейцарии.

О подготовке к встрече с Путиным избранный президент США объявил 9 января. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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