Вучич предложил Сербию в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа
Сербия может стать площадкой для будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после вступления последнего в должность президента США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью местному телеканалу Pink.
«Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов. Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа... с другой стороны, это страна [Сербия], где президент Путин по-прежнему очень популярен. Поэтому я думаю, что это место на земном шаре идеально подходит для обоих», – сказал Вучич.
По его словам, грядущие изменения в мировой политике станут наиболее масштабными со времен падения Берлинской стены в 1989 г. Это произойдет в том числе благодаря сокращению цензуры в крупных мировых социальных сетях, полагает сербский лидер.
23 декабря 2024 г. помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несколько государств предложили выступить в качестве площадки для проведения переговоров Путина и Трампа, не уточнив, о каких странах идет речь. Однако некоторые подобные предложения были сделаны в публичном пространстве, в частности, о готовности принять переговоры заявлял представитель Швейцарии.
О подготовке к встрече с Путиным избранный президент США объявил 9 января. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом.