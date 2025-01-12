Вучич предложил Сербию в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа

«Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов. Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа... с другой стороны, это страна [Сербия], где президент Путин по-прежнему очень популярен. Поэтому я думаю, что это место на земном шаре идеально подходит для обоих», – сказал Вучич.