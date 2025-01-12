В команде Трампа рассказали о подготовке к его встрече с Путиным

В команде Трампа рассказали о подготовке к его встрече с ПутинымКонфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем, считает советник избранного президента США
Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник республиканца по национальной безопасности Майк Уолц в интервью ABC News.
«Подготовка идет», – подтвердил он.
Уолц добавил, что после президентских выборов в США многие изменили свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине: «Даже президент [Украины Владимир] Зеленский заходит в комнату в Париже и говорит, что готов работать [с Трампом], чтобы положить конец этому конфликту».
«Все знают, что это должно закончиться дипломатически. Я не думаю, что реалистично говорить о том, что мы будем отбивать каждый дюйм украинской земли. Президент Трамп признает эту реальность. И я думаю, что это был большой шаг вперед, чтобы весь мир признал эту реальность», – сказал Уолц. Он призвал закончить боевые действия «справедливо», таким образом, чтобы «защитить будущее Украины».
О подготовке к встрече с Путиным избранный президент США объявил 9 января. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом.
Президент России заявлял, что готов диалогу с Трампом. Об этом он говорил в ходе прямой линии 19 декабря прошлого года. Путин добавил, что «уверен, нам будет о чем поговорить».
Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал за завершения боевых действий на Украине. Подобные заявления он продолжил делать и после победы на ноябрьских выборах. Республиканец при этом заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена сделала ошибку, когда допустила возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, у всех сторон, включая Москву и Киев, всегда было понимание, что Украина не может стать членом альянса.