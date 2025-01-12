В команде Трампа рассказали о подготовке к его встрече с Путиным

Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал за завершения боевых действий на Украине. Подобные заявления он продолжил делать и после победы на ноябрьских выборах. Республиканец при этом заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена сделала ошибку, когда допустила возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, у всех сторон, включая Москву и Киев, всегда было понимание, что Украина не может стать членом альянса.