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В команде Трампа рассказали о подготовке к его встрече с Путиным

Конфликт на Украине должен закончиться дипломатическим путем, считает советник избранного президента США
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник республиканца по национальной безопасности Майк Уолц в интервью ABC News.

«Подготовка идет», – подтвердил он.

Уолц добавил, что после президентских выборов в США многие изменили свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине: «Даже президент [Украины Владимир] Зеленский заходит в комнату в Париже и говорит, что готов работать [с Трампом], чтобы положить конец этому конфликту».

«Все знают, что это должно закончиться дипломатически. Я не думаю, что реалистично говорить о том, что мы будем отбивать каждый дюйм украинской земли. Президент Трамп признает эту реальность. И я думаю, что это был большой шаг вперед, чтобы весь мир признал эту реальность», – сказал Уолц. Он призвал закончить боевые действия «справедливо», таким образом, чтобы «защитить будущее Украины».

О подготовке к встрече с Путиным избранный президент США объявил 9 января. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 января объявил, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи Путина с Трампом. 

Президент России заявлял, что готов диалогу с Трампом. Об этом он говорил в ходе прямой линии 19 декабря прошлого года. Путин добавил, что «уверен, нам будет о чем поговорить». 

Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал за завершения боевых действий на Украине. Подобные заявления он продолжил делать и после победы на ноябрьских выборах. Республиканец при этом заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена сделала ошибку, когда допустила возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, у всех сторон, включая Москву и Киев, всегда было понимание, что Украина не может стать членом альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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