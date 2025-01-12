Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

9 января Трамп заявил, что встреча с президентом России уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Москва не будет требовать «никаких условий» для встречи президента Путина с Трампом, сообщил на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.