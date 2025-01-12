Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина

Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и ПутинаВласти страны при этом не готовы проявлять инициативу в этом вопросе
Швейцария готова провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, если страны обратятся с такой просьбой, передает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, которые позволят установить мир», – заявил Бидо.
Швейцария готова принять встречу глав государств, если они обратятся с такой просьбой, но при этом не возьмет на себя инициативу, пишет Le Temps.
9 января Трамп заявил, что встреча с президентом России уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января. Москва не будет требовать «никаких условий» для встречи президента Путина с Трампом, сообщил на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Киеве ранее на этой неделе также допустили проведение встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом после 20 января. Пресс-секретарь украинского МИДа Георгий Тихий говорил, что в республике видят, что избранный президент США «тоже решительно настроен на прекращение конфликта». По его словам, Киев уже активно готовится к украинско-американским контактам на высоком уровне.