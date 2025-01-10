В Киеве допустили проведение встречи между Зеленским и Трампом после 20 января

9 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром завершении конфликта, его команда сейчас говорит о возможном разрешении ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.