В Киеве допустили проведение встречи между Зеленским и Трампом после 20 января
Избранный президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после инаугурации американского президента 20 января, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Мы видим, что президент Трамп тоже решительно настроен на прекращение конфликта. Поэтому главное – что мы сейчас ждем встречи наших президентов, президента Трампа и президента Зеленского», – сказал он.
Тихий заявил, что Киев уже активно готовится к украинско-американским контактам на высоком уровне.
9 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром завершении конфликта, его команда сейчас говорит о возможном разрешении ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.
В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин допустил прекращение работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» после прихода к власти администрации избранного президента США.
10 января Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным уже назначена. Об этом писал Bloomberg.