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В Киеве допустили проведение встречи между Зеленским и Трампом после 20 января

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после инаугурации американского президента 20 января, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

«Мы видим, что президент Трамп тоже решительно настроен на прекращение конфликта. Поэтому главное – что мы сейчас ждем встречи наших президентов, президента Трампа и президента Зеленского», – сказал он.

Тихий заявил, что Киев уже активно готовится к украинско-американским контактам на высоком уровне.

9 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром завершении конфликта, его команда сейчас говорит о возможном разрешении ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин допустил прекращение работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» после прихода к власти администрации избранного президента США.

10 января Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным уже назначена. Об этом писал Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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