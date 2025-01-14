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У Кремля нет новой информации о потенциальной встрече Путина и Трампа

Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом после 20 января
Ведомости

У Кремля нет никакой новой информации о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Чего-то нового, что требовало бы комментария, нет», – отметил Песков.

14 января Трамп в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что намерен в скором времени после своей инаугурации, которая состоится 20 января, встретиться с Путиным. Будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорил 12 января, что ожидает телефонного разговора между Трампом и российским главой в «ближайшие дни и недели».

Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится после его инаугурации. Песков отмечал, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи лидеров США и России. По его словам, многие страны предлагают услуги в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа, но говорить об этом до смены американской администрации преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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