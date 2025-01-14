У Кремля нет новой информации о потенциальной встрече Путина и Трампа

Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится после его инаугурации. Песков отмечал, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи лидеров США и России. По его словам, многие страны предлагают услуги в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа, но говорить об этом до смены американской администрации преждевременно.