У Кремля нет новой информации о потенциальной встрече Путина и Трампа

У Кремля нет новой информации о потенциальной встрече Путина и ТрампаТрамп заявил о намерении встретиться с российским президентом после 20 января
У Кремля нет никакой новой информации о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Чего-то нового, что требовало бы комментария, нет», – отметил Песков.
14 января Трамп в интервью телеканалу Newsmax сообщил, что намерен в скором времени после своей инаугурации, которая состоится 20 января, встретиться с Путиным. Будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорил 12 января, что ожидает телефонного разговора между Трампом и российским главой в «ближайшие дни и недели».
Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным 9 января. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится после его инаугурации. Песков отмечал, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи лидеров США и России. По его словам, многие страны предлагают услуги в качестве площадки для переговоров Путина и Трампа, но говорить об этом до смены американской администрации преждевременно.