Песков: контактов Путина и Байдена не было и нет

Между Москвой и Вашингтоном есть военные и дипломатические контакты, но не было и нет политического диалога на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина и действующего американского лидера Джо Байдена после начала спецоперации в 2022 г.