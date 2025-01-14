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Песков: контактов Путина и Байдена не было и нет

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Между Москвой и Вашингтоном есть военные и дипломатические контакты, но не было и нет политического диалога на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина и действующего американского лидера Джо Байдена после начала спецоперации в 2022 г.

«Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой – и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком уровне, на высшем уровне как не было, так и нет», – заявил представитель Кремля.

Газета New York Times 13 января написала, что Байден якобы направлял своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса, чтобы они передали ряд предупреждений ближайшим помощникам Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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