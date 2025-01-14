Песков: контактов Путина и Байдена не было и нет
Между Москвой и Вашингтоном есть военные и дипломатические контакты, но не было и нет политического диалога на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах президента РФ Владимира Путина и действующего американского лидера Джо Байдена после начала спецоперации в 2022 г.
«Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой – и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это, скорее, контакты такого технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком уровне, на высшем уровне как не было, так и нет», – заявил представитель Кремля.
Газета New York Times 13 января написала, что Байден якобы направлял своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса, чтобы они передали ряд предупреждений ближайшим помощникам Путина.