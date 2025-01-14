Володин увидел недобросовестную работу «ряда министерств»
Как сообщил Володин, министерства «недорабатывают», а к работе подходят «недобросовестно». Он отметил проблемы в ответственности и полномочиях министерств.
Спикер Госдумы упомянул проблемы с дефицитом кадров в здравоохранении и образовании, а также вопросы обеспечения техническими средствами инвалидов.
В ноябре стало известно, что дефицит кадров вынуждает российский рынок труда становиться более гибким: доля сотрудников, которые могут подстраивать работу под личные дела (например, семейные обстоятельства или визиты к врачу), во II квартале составила 57,4%, по данным обзора «Барометр экономического поведения домашних хозяйств в России»,