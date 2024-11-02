Дефицит кадров вынудил работодателей уступать сотрудникам

Дефицит кадров вынудил работодателей уступать сотрудникамЭффективность работников с гибридным режимом даже ниже, чем у удаленщиков, считают эксперты
Дефицит кадров вынуждает российский рынок труда становиться более гибким: доля сотрудников, которые могут подстраивать работу под личные дела (например, семейные обстоятельства или визиты к врачу), во II квартале составила 57,4%. Об этом говорится в обзоре «Барометр экономического поведения домашних хозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ (такая оценка проводилась впервые). Опрос показал, что возможность планировать гибридный график особенно актуальна для женщин (61,6% против 53,4% среди мужчин) и родителей нескольких детей. Для тех же, кто трудится 40 часов в неделю, эта опция доступна реже всего. Авторы исследования при этом отмечают, что на трудовых договорах изменения в режиме работы не сказываются, а нестандартные контракты с прописанной в них спецификой организации рабочего времени – по-прежнему редкость для компаний на отечественном рынке, и, как правило, возможность персонализировать график возникает де-факто.
Больше всего вариативности в плане распределения времени на работу и личные дела, согласно статистике, позволяют себе занятые на неполный день – т. е. менее 40 часов в неделю. В эту категорию работников чаще остальных входит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), персонал старше пенсионного возраста (70%), а также люди с начальным образованием (63%), активнее всего вовлеченные в неполную занятость. Среди тех, кто занят на работе 40 часов в неделю, – это предел, обозначенный в Трудовом кодексе, – про гибкость графика заявили только 48% опрошенных. Кроме того, исследователи установили закономерность: чем больше детей в семьях сотрудников, тем чаще они указывают на наличие договоренности с работодателем о гибких условиях труда.