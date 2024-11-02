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Дефицит кадров вынудил работодателей уступать сотрудникам

Эффективность работников с гибридным режимом даже ниже, чем у удаленщиков, считают эксперты
Яков Тимаков
Мария Подцероб
Гибкий график сопряжен с падением производительности труда, ведь привычные механизмы контроля работодателя за производительностью в таком случае недоступны/ Freepik

Дефицит кадров вынуждает российский рынок труда становиться более гибким: доля сотрудников, которые могут подстраивать работу под личные дела (например, семейные обстоятельства или визиты к врачу), во II квартале составила 57,4%. Об этом говорится в обзоре «Барометр экономического поведения домашних хозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ (такая оценка проводилась впервые). Опрос показал, что возможность планировать гибридный график особенно актуальна для женщин (61,6% против 53,4% среди мужчин) и родителей нескольких детей. Для тех же, кто трудится 40 часов в неделю, эта опция доступна реже всего. Авторы исследования при этом отмечают, что на трудовых договорах изменения в режиме работы не сказываются, а нестандартные контракты с прописанной в них спецификой организации рабочего времени – по-прежнему редкость для компаний на отечественном рынке, и, как правило, возможность персонализировать график возникает де-факто.

Больше всего вариативности в плане распределения времени на работу и личные дела, согласно статистике, позволяют себе занятые на неполный день – т. е. менее 40 часов в неделю. В эту категорию работников чаще остальных входит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), персонал старше пенсионного возраста (70%), а также люди с начальным образованием (63%), активнее всего вовлеченные в неполную занятость. Среди тех, кто занят на работе 40 часов в неделю, – это предел, обозначенный в Трудовом кодексе, – про гибкость графика заявили только 48% опрошенных. Кроме того, исследователи установили закономерность: чем больше детей в семьях сотрудников, тем чаще они указывают на наличие договоренности с работодателем о гибких условиях труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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