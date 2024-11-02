Дефицит кадров вынудил работодателей уступать сотрудникам

Больше всего вариативности в плане распределения времени на работу и личные дела, согласно статистике, позволяют себе занятые на неполный день – т. е. менее 40 часов в неделю. В эту категорию работников чаще остальных входит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), персонал старше пенсионного возраста (70%), а также люди с начальным образованием (63%), активнее всего вовлеченные в неполную занятость. Среди тех, кто занят на работе 40 часов в неделю, – это предел, обозначенный в Трудовом кодексе, – про гибкость графика заявили только 48% опрошенных. Кроме того, исследователи установили закономерность: чем больше детей в семьях сотрудников, тем чаще они указывают на наличие договоренности с работодателем о гибких условиях труда.