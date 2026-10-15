Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он выдвинул эту инициативу на форуме «Российская энергетическая неделя»
«Они [дата-центры] могут размещаться в отработанных разрезах наших карьеров, наших угольных предприятий, которые сегодня угольщики должны рекультивировать, должны засыпать, облагораживать. Но это, грубо говоря, такая большая яма, 300 м глубиной», – сказал Середюк (цитата по «РИА Новости»).
Середюк отметил, что подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в карьере повышает защищенность объекта от внешних воздействий. Капитальные затраты при этом будут минимальными.
14 октября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности на фоне атак на дата-центры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал связывать эти события, назвав совещание гораздо более системным и не связанным с ситуативными атаками. В открытой части совещания Путин заявил, что на фоне прямой и гибридной внешней агрессии «на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и госуправления». Нужно совершенствовать российскую систему цифровой безопасности, в том числе инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Также нужно повышать координацию действий правоохранителей и спецслужб с операторами связи, финорганизациями, интернет-компаниями и др.