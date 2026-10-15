Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах

14 октября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности на фоне атак на дата-центры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал связывать эти события, назвав совещание гораздо более системным и не связанным с ситуативными атаками. В открытой части совещания Путин заявил, что на фоне прямой и гибридной внешней агрессии «на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и госуправления». Нужно совершенствовать российскую систему цифровой безопасности, в том числе инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Также нужно повышать координацию действий правоохранителей и спецслужб с операторами связи, финорганизациями, интернет-компаниями и др.