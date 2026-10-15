Как в Кремле отреагировали на атаки на дата-центры Сбербанка и «Яндекса»Президент провел совещание по IT-безопасности, хотя в его администрации эти события не связали напрямую
Президент РФ Владимир Путин провел 14 октября совещание по вопросам повышения информационной безопасности на фоне атак на дата-центры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал связывать эти события. «Это гораздо более системное совещание, это не связано с этими атаками ситуативными», – заявил он.
Также Песков заявил, что к заседаниям Сбербанка по ситуации «нечего добавить». Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин 14 октября подтвердил факт атаки на дата-центр: «Все системы <...> работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал». В октябре ударам также подверглись ЦОДы «Яндекса».
В совещании с президентом участвовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко и заместитель руководителя АП Максим Орешкин, а также вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, Максут Шадаев (глава Минцифры), Антон Алиханов (Минпромторг), Сергей Цивилев (Минэнерго), Андрей Никитин (Минтранс), председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и др.
В открытой части совещания Путин отметил, что на фоне прямой и гибридной внешней агрессии «на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и госуправления». Для нейтрализации угроз необходимо совершенствовать российскую систему цифровой безопасности, в том числе инструменты оперативного реагирования на кибератаки, отметил президент. Также, по его словам, нужно повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и др.
Путин подчеркнул, что Россия последовательно выстраивает цифровой контур экономики и социальной сферы – распространяются сервисы на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), внедряются передовые подходы в хранении и передаче данных, идет платформизация экономики. Координирующую роль в этом выполняют комиссия при главе государства по ИИ (ее сопредседатели – Григоренко и Орешкин) и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
«Рассчитываю сегодня услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России», – сказал Путин. Первым он предложил выступить именно Грефу. На этом открытая часть совещания завершилась.
С учетом последних событий отрасли необходимо диверсифицировать места хранения информации и бэкапов, уверен заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин. По его словам, стоит взять пример с нефтегазовой отрасли, которая уже возводит защитные сооружения вокруг своих объектов. По мнению эксперта, разговоры про подземные центры обработки данных выглядят сейчас гораздо реалистичнее и могут стать надежным решением.
Отрасли нужна координация, считает заместитель генерального директора АО «Петербургский нефтяной терминал», советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. По его словам, операторы связи, банки, интернет-компании и спецслужбы зачастую работают в своих информационных системах и нужен единый ситуационный центр, где в режиме реального времени агрегируются данные об инцидентах, аномалиях трафика, попытках несанкционированного доступа. Также нужно предусмотреть развитие инструментов активного реагирования. «Мало просто отражать атаки, нужно выявлять атакующих, их инфраструктуру, заказчиков», – заявил он.
Кроме того, важно выстраивать технологический суверенитет – нельзя защищаться на чужих операционных системах, процессорах, облаках, перечислил Махмутов. Нужны свои решения для хранения и передачи данных и ИИ-модели для анализа угроз. Важно учитывать правовое регулирование – операторы и компании должны нести ответственность за сокрытие инцидентов, но при этом иметь четкие правила игры и защиту от необоснованного давления.