Как в Кремле отреагировали на атаки на дата-центры Сбербанка и «Яндекса»

В открытой части совещания Путин отметил, что на фоне прямой и гибридной внешней агрессии «на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и госуправления». Для нейтрализации угроз необходимо совершенствовать российскую систему цифровой безопасности, в том числе инструменты оперативного реагирования на кибератаки, отметил президент. Также, по его словам, нужно повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и др.