Что рассказал Лавров о вызове Трампу, накачке оружием и откате после Анкориджа

«Насчет дизельной сделки – эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам», – сказал Лавров.