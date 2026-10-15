Что рассказал Лавров о вызове Трампу, накачке оружием и откате после Анкориджа

Что рассказал Лавров о вызове Трампу, накачке оружием и откате после АнкориджаГлава МИД России провел пресс-конференцию в Баку
- О позиции Зеленского и дизельной сделке
- О выборах на Украине
- О переговорах и откате после Анкориджа
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку прокомментировал позицию Владимира Зеленского по дизельной сделке, ситуацию с выборами на Украине и утечки о мирном плане. Он заявил, что Россия не получала официальных предложений и готова к переговорам, но западные инициативы откатываются назад. «Ведомости» собрали главное.
О позиции Зеленского и дизельной сделке
Лавров заявил, что Владимир Зеленский показал своей позицией по дизельной сделке неготовность к конструктиву. «Зеленский считает, что весь мир ему должен, а он ничего никому не обязан делать взамен», – сказал министр.
Глава МИД РФ назвал позицию Зеленского прямым вызовом в адрес президента США Дональда Трампа.
«Насчет дизельной сделки – эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам», – сказал Лавров.
О выборах на Украине
Лавров заявил, что Зеленский заранее обставил неприемлемыми условиями позицию по возможным выборам. «Господин Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют, потому что он обставил это такими условиями, которые заведомо неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет», – сказал министр.
О мирном плане и утечках
Россия не получала официальных предложений по мирной сделке по Украине. «Мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», – сказал Лавров, комментируя утечки о мирном плане из четырех пунктов.
По его словам, в утечках нет идей о том, как продвигаться к долгосрочному миру. Последний пункт плана, по его словам, говорит о немедленном прекращении огня по линии соприкосновения.
О переговорах и откате после Анкориджа
Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров и сохраняет готовность к нормальным, вменяемым, честным переговорам.
«После Анкориджа в августе 2025 г., где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, после Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира», – сказал он.
«Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам», – заключил Лавров.