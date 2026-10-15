Лавров заметил «откат» от позиций встречи в Анкоридже
Москва видит «постоянный откат» западных инициатив, предложенных в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Азербайджан.
«После Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира. По крайне мере отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 августа 2025 г. в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.
После встречи на Аляске российская сторона начала регулярно говорить о «духе Анкориджа». Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине, там было сделано только предложение.