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Лавров заметил «откат» от позиций встречи в Анкоридже

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москва видит «постоянный откат» западных инициатив, предложенных в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Азербайджан.

«После Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира. По крайне мере отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

15 августа 2025 г. в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, которые продолжались 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

После встречи на Аляске российская сторона начала регулярно говорить о «духе Анкориджа». Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине, там было сделано только предложение.

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