Лавров заметил «откат» от позиций встречи в Анкоридже

«После Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира. По крайне мере отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).