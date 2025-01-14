Володин: Украина должна стать нейтральным государством

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин сообщил, что у РФ «нет предварительных условий» для начала переговоров с Украиной, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин также отмечал, что российская сторона готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Президент страны Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым только после президентских выборов.