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Володин: Украина должна стать нейтральным государством

Ведомости

Необходимо сделать все, чтобы Украина была нейтральным государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«Только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает Володин.

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин сообщил, что у РФ «нет предварительных условий» для начала переговоров с Украиной, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин также отмечал, что российская сторона готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Президент страны Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым только после президентских выборов.

Одновременно с этим объявлено о подготовке к встрече Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Трамп заявил об этом 9 января, а 14 января он сообщил, что намерен в скором времени после своей инаугурации встретиться с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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