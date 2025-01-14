Володин: Украина должна стать нейтральным государством
Необходимо сделать все, чтобы Украина была нейтральным государством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.
«Только это принесет мир на Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели специальной военной операции», – считает Володин.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин сообщил, что у РФ «нет предварительных условий» для начала переговоров с Украиной, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей марта 2022 г. и исходя из реалий, которые складываются «на земле». Путин также отмечал, что российская сторона готова вести мирные переговоры и заключать какие-либо соглашения только с легитимным лидером Украины. Президент страны Владимир Зеленский будет считаться Россией таковым только после президентских выборов.
Одновременно с этим объявлено о подготовке к встрече Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Трамп заявил об этом 9 января, а 14 января он сообщил, что намерен в скором времени после своей инаугурации встретиться с Путиным.