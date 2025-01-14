По итогам переговоров Россия и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов
Россия и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов по итогам переговоров. Соответствующая информация появилась на сайте правительства России.
Документы подписали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
Среди документов подписано заявление о комплексном плане российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., соглашение о передаче совместному научно-исследовательскому и технологическому центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских учений, меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий и другие.
Это первый визит Мишустина во Вьетнам в качестве главы правительства.
У Мишустина в Ханое запланированы встречи и с президентом Лыонг Кыонгом, председателем парламента Чань Тхань Маном и генеральном секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Вместе с премьер-министром во Вьетнам прибыли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, главы Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минкультуры. Визит российской делегации продлится 14 и 15 января.