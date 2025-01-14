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Мишустин встретился с премьер-министром Вьетнама

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое, куда он прибыл 13 января с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Это первый визит Мишустина во Вьетнам в качестве главы правительства. В своем приветственном слове он поблагодарил вьетнамских коллег за теплый прием делегации и передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

«Россию и Вьетнам связывают прочные узы дружбы, взаимного уважения. В этом году мы отмечаем 75-летие установления наших дипломатических отношений. <…> Вьетнам – важный партнер России в Юго-Восточной Азии. По линии наших правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что устойчиво растет взаимный товарооборот: в прошлом году он увеличился на 24%. Это произошло в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Продолжается сотрудничество и в энергетической сфере. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме, а «Русвьетпетро» реализует проекты в Ненецком автономном округе России.

Сегодня стороны планируют утвердить комплексный план сотрудничества стран до 2030 г.

У Мишустина в Ханое запланированы также встречи с президентом Лыонг Кыонгом, председателем парламента Чань Тхань Маном и генеральном секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Вместе с премьер-министром во Вьетнам прибыли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, главы Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минкультуры. Визит российской делегации продлится 14 и 15 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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