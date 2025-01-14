Мишустин встретился с премьер-министром Вьетнама

Премьер-министр добавил, что устойчиво растет взаимный товарооборот: в прошлом году он увеличился на 24%. Это произошло в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Продолжается сотрудничество и в энергетической сфере. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме, а «Русвьетпетро» реализует проекты в Ненецком автономном округе России.