Мишустин встретился с премьер-министром Вьетнама
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое, куда он прибыл 13 января с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
Это первый визит Мишустина во Вьетнам в качестве главы правительства. В своем приветственном слове он поблагодарил вьетнамских коллег за теплый прием делегации и передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
«Россию и Вьетнам связывают прочные узы дружбы, взаимного уважения. В этом году мы отмечаем 75-летие установления наших дипломатических отношений. <…> Вьетнам – важный партнер России в Юго-Восточной Азии. По линии наших правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне», – сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что устойчиво растет взаимный товарооборот: в прошлом году он увеличился на 24%. Это произошло в том числе благодаря соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Продолжается сотрудничество и в энергетической сфере. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме, а «Русвьетпетро» реализует проекты в Ненецком автономном округе России.
Сегодня стороны планируют утвердить комплексный план сотрудничества стран до 2030 г.
У Мишустина в Ханое запланированы также встречи с президентом Лыонг Кыонгом, председателем парламента Чань Тхань Маном и генеральном секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Вместе с премьер-министром во Вьетнам прибыли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, главы Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минкультуры. Визит российской делегации продлится 14 и 15 января.