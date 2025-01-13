Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, передает ТАСС.
У Мишустина в столице страны, Ханое, запланированы встречи с президентом Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем, председателем парламента Чань Тхань Маном и генеральном секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
На сайте правительства РФ 10 января сообщалось, что главы правительств рассмотрят торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы в российско-вьетнамских отношениях. Внимание будет уделяться реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. По итогам переговоров планируется подписание совместных документов.
Кроме того, с Мишустиным официально посетят Вьетнам вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, а также главы министерств России: Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минкультуры.
Визит российской делегации продлится 14 и 15 января.
Президент России Владимир Путин посещал Вьетнам в июне 2024 г. По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.