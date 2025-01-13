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Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом

Ведомости

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам, передает ТАСС.

У Мишустина в столице страны, Ханое, запланированы встречи с президентом Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем, председателем парламента Чань Тхань Маном и генеральном секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

На сайте правительства РФ 10 января сообщалось, что главы правительств рассмотрят торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы в российско-вьетнамских отношениях. Внимание будет уделяться реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. По итогам переговоров планируется подписание совместных документов.

Кроме того, с Мишустиным официально посетят Вьетнам вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, а также главы министерств России: Минфина, Минпромторга, Минцифры, Минэкономразвития и Минкультуры.

Визит российской делегации продлится 14 и 15 января.

Президент России Владимир Путин посещал Вьетнам в июне 2024 г. По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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