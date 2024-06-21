Как прошел визит Владимира Путина во Вьетнам

Как прошел визит Владимира Путина во ВьетнамПрезидент провел переговоры с высшим политическим руководством страны и пообщался с выпускниками российских вузов
Самолет президента в аэропорту Ханоя приземлился после часа ночи по местному времени (девять часов по Москве). Вьетнам стал второй точкой азиатского турне – Владимир Путин прилетел в Ханой из Пхеньяна. В основной день визита, 20 июня, президент провел четыре встречи с представителями высшего руководства страны.
Кульминацией всех переговоров – в КНДР и во Вьетнаме – стала пресс-конференция Путина. На ней президент России смог разъяснить, при каких условиях будут задействованы части договора с КНДР о помощи в военной сфере (см. материал на стр. 2). Путин отметил, что поводом для оказания такой помощи станет военная агрессия – так прописано в документе. Он также уточнил, что заключенное с Северной Кореей соглашение не является новинкой. Документ был подписан в связи с тем, что прежний договор прекратил существование и в нем ничего не изменено: «Конечно, в современных условиях это [соглашение] смотрится особенно остро».
Что касается возможного использования добровольцев – солдат из КНДР в спецоперации на Украине, то, по словам Путина, в этом нет необходимости. «Мы никого об этом не просим, и нам никто не предлагал», – сказал он. При этом в ответ на поставки вооружений на Украину Россия не исключает поставок вооружений в другие страны, сказал Путин. «Пусть Запад думает, где оно окажется потом», – добавил президент. Если оружие будет поставлять Южная Корея, это станет ошибкой.
На вопрос о санкциях в отношении Северной Кореи Путин привел в пример блокадный Ленинград. Он напомнил, что родом из этого города, и рассказал, что в годы блокады умер его брат. «А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с трудовой миграцией, – это как-то странно выглядит. Это ведет к тому, чтобы семьи <...> не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» По словам президента, санкции, вводимые прежде всего по политическим соображениям, «должны соответствовать современному уровню развития человечества».
Еще 11 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину в связи с планами НАТО привести ядерные силы в состояние боевой готовности. Путин не обошел этот вопрос стороной. «Мы сейчас думаем о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», – пояснил Путин. Он отметил, что в западных странах сейчас идет разработка «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».
А отвечая на вопрос о том, почему он решил озвучить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине публично, хотя в марте 2022 г. эти переговоры велись кулуарно, сказал, что тогда надежды на переговоры не оправдались. «Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал президент.
При этом Путин повторил: Россия создает «санитарную зону» из-за продолжения обстрелов со стороны Украины, но цели подходить к Харькову у нее нет. «Еще полгода назад [я] говорил, что если обстрелы наших населенных пунктов в приграничье будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности – санитарную зону на украинской территории», – сказал он. По его словам, страны Запада подталкивают Украину к тому, чтобы ВСУ любой ценой «выдавили» подразделения Вооруженных сил России на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 г. в связи с предстоящим саммитом НАТО и выборами в США.
Подробному разъяснению позиции России по международным вопросам предшествовала поездка в КНДР и встречи в Ханое. На церемонию официальной встречи с главой Вьетнама То Ламом, которая проходила перед главным входом Президентского дворца, Путин прибыл чуть позже полудня. Кортеж встречали девушки в народных костюмах и пионеры, а затем и сам Лам. С ним Путин поднялся на помост, заиграли гимны России и Вьетнама, зазвучали пушечные залпы. Главы государств сделали круг почета, поприветствовали членов делегаций и посмотрели проход почетного караула.
После церемонии фотографирования начались российско-вьетнамские переговоры. То Лам напомнил, что приглашение было от лица генсекретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он пригласил Путина во Вьетнам в октябре 2023 г. на форуме «Один пояс – один путь» в Китае.
«Вьетнам также поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов под вашим руководством за последние два десятилетия. Мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене», – заявил То Лам, поздравив Путина также с победой на мартовских президентских выборах. Он подчеркнул, что Вьетнам помнит о «бескорыстной помощи и поддержке, которые российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость, возведения страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития, строительства нашего государства». По словам То Лама, Вьетнам считает Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама.
Путин в ответ поздравил То Лама с избранием «еще раз» на должность президента. Он отметил, что в эти дни отмечается 30-летие Договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. «Все это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», – сказал президент России. Товарооборот за прошлый год между странами вырос на 8%, отметил Путин, также подчеркнув, что Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, членом которого является Вьетнам. Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москву в 2025 г.
По итогам переговоров было принято и подписано 15 документов, в том числе совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. Главы государств подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между ПАО «Новатэк» и Корпорацией нефти и газа «Петровьетнам», меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования между ФНС и Главным налоговым управлением Вьетнама, план по взаимодействию между ФТС и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями в 2024–2026 гг., несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования и др. После подписания документов два президента сделали заявления для СМИ.
Путин поблагодарил президента Вьетнама за «теплый, радушный прием»: «Когда говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым, а мы это видим, встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах». В период визита в Ханое было +37 градусов. По его словам, отношения с Вьетнамом носят характер стратегического партнерства и развиваются с учетом интересов двух стран. На переговорах обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-инвестиционное взаимодействие, а также «наиболее актуальные международные и региональные вопросы».
Путин заявил, что Россия и Вьетнам перешли на национальные валюты во взаимных расчетах: в 2023 г. 40% объема сделок совершались в рублях и донгах, а в I квартале этого года – уже почти 60%. Ключевую роль в этом играет совместный Вьетнамско-российский банк. Стратегическим направлением взаимодействия является энергетика. «Совместное предприятие «Вьетсовпетро» за десятилетия освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло порядка 250 млн т нефти. В свою очередь, корпорация «Петровьетнам», которая с 2008 г. реализует проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, уже извлекла порядка 35 млн т нефти», – сказал Путин. Он также напомнил, что уже действует совместное предприятие по производству во Вьетнаме газомоторного топлива, а компании из России готовы стать соинвесторами и поставщиками для проектов с использованием сжиженного природного газа. Путин отметил, что в генплан развития национальной энергосистемы Вьетнама включен совместный проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Бинь Туан. По его словам, Россия помогала построить энергоузлы общей мощностью более трети от всей текущей гидроэнергетики страны, а «Русгидро» примет участие в реконструкции ГЭС на вьетнамских реках. «Росатом» же обсуждает создание центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
Также развивается сотрудничество в промышленности – в Дананге идет сборка микроавтобусов марки «Газель», сказал Путин. А перспективным видится, по его словам, взаимодействие по морскому транспортному коридору Владивосток – Хошимин. По его словам, развитие идет и в сфере сельского хозяйства – в частности, вьетнамский холдинг TH Group строит молокоперерабатывающие предприятия в Калужской области и Приморском крае.
Что касается международных вопросов, то позиции России и Вьетнама «по ним во многом совпадают или близки», резюмировал Путин. В частности, при обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на переговорах была высказана заинтересованность в построении архитектуры безопасности на принципах неприменения силы, в которой «не будет места закрытым военно-политическим блокам».
После этого президент провел встречу с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем. Премьер напомнил, что это пятый визит Путина во Вьетнам. Он поздравил президента «с успехами недавнего визита в Китай и Северную Корею». По его словам, Россия – один из важнейших партнеров для Вьетнама, а сотрудничество строили «многие поколения руководителей и жителей двух стран». Путин же сказал, что отношения между Россией и Вьетнамом «выдержали испытание временем». По его словам, Советский Союз «оказывал действенную помощь в героической борьбе вьетнамского народа с французскими, а затем и американскими захватчиками, содействовал впоследствии мирному строительству Социалистической Республики Вьетнам».
После этого у Путина были еще две встречи. С генсеком Нгуеном, который и пригласил Путина во Вьетнам, встреча прошла в ЦК Коммунистической партии. Президент России сказал, что отношения между странами «основаны на доверии и взаимопомощи, что позволяет нам решать самые сложные задачи». Отношения с Вьетнамом в числе приоритетных направлений российской внешней политики, отметил он, и Россия настроена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом.
Последняя встреча прошла в зале переговоров Большого оперного театра Ханоя – с председателем Национального собрания Вьетнама Чань Тхань Маном. До нее президент возложил венки к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. То Лам ждал Путина там же, в опере, но уже в концертном зале. Здесь прошла их встреча с выпускниками советских и российских вузов. Президента России здесь, так же как в КНДР, представляли «товарищем Владимиром Владимировичем Путиным». Путин вспомнил такую же встречу, которая проходила в один из его прошлых приездов во Вьетнам. По его словам, в России всегда вызывали уважение «мужество, стойкость и героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость». Борьба за свои исторические корни и за свои традиционные ценности объединяет Россию с Вьетнамом, сказал Путин. Он отметил, что сейчас в России учится более 3000 студентов из Вьетнама, всего же в России за все время учились 75 000 человек.
Кто входил в Российскую делегацию
Российская делегация во Вьетнаме была многочисленной. В российско-вьетнамских переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ОАО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, предправления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Бывший аспирант МГУ, защищавший диссертацию в РАН и проживший в России более 20 лет, интересовался, в какой области наука развивается в России больше всего, а после этого пожелал Путину здоровья. Президент поблагодарил его за это пожелание: «И это как раз является одним из приоритетов в сфере науки – сохранение народонаселения. Это и генетика, и биология, и биоинженерия». Среди других сфер – инженерное дело, освоение космоса, искусственный интеллект, ядерные технологии.
Заведующая глазной хирургии в одной из больниц Ханоя на чистейшем русском рассказала, что ее дед, отец и она сама учились в России. Она спросила, не планирует ли Россия делать во Вьетнаме глазной банк, для того чтобы была возможность пересаживать роговицу. Путин отметил ее русский язык, а также успехи в медицине. «Но если вы думаете, что я специалист по всем вопросам, то это не так», – ответил он, но пообещав сделать все, чтобы создать во Вьетнаме такой банк.
Бывший аспирант Московской консерватории, имя которого на русский переводится как «Красная армия», спросил, как в России организовано патриотическое воспитание. Путин заявил, что эта работа не должна быть скучной и формальной, потому что когда молодые люди чувствуют формализм, то они теряют интерес. А тем более с учетом интернета, который не следует ограничивать, но нужно успешнее работать в информационном поле, сказал Путин.
После этого Путин предложил выйти за рамки дискуссии и задать вопросы без инициативы модератора. Правда, девушка-модератор решила сама задать вопрос о том, какая любимая песня у российского президента. «Я бы предпочел не отвечать, потому что это будет иметь формальные административные последствия», – сказал он. По его словам, не нужно делить или ограничивать искусство по национальному признаку, а дать возможность наслаждаться искусством. После этого модератор поблагодарила президента России за встречу. Путин все-таки уточнил, можно ли все же кому-то из зала задать ему вопрос. Вопрос оказался про туризм от сотрудницы одной из туристических компаний во Вьетнаме. Она спросила, как решать проблемы в сфере туризма – к примеру, между Москвой и Ханоем нет прямых рейсов, тратится много денег на конвертацию курса валют при продаже туров. Президент поблагодарил ее за вопрос: «Вы загнали шайбу в сторону России. Я пошлю вам ответную шайбу». По его словам, решать эти вопросы нужно с двух сторон. Он напомнил, что вьетнамские операторы отказываются обслуживать самолеты «Аэрофлота». Кроме того, существуют проблемы в расчетах, поскольку есть страх третичных санкций. По мнению Путина, эти проблемы решаемы – к примеру, надо переходить на расчеты в национальных валютах, нужны уполномоченные банки, которые бы не боялись санкций. Президент также заявил, что дал поручение главе МИДа Сергею Лаврову продлить для граждан Вьетнама срок действия электронных виз – с 16 дней на больший.
Затем главы государств перешли в ложу, а на сцене появилась абстрактная скульптура, которая изображала коня и березу. Если крутить ее вокруг оси, то она образует тень: с одной стороны – портрет юного Путина, а с другой – нынешний портрет президента. По словам организаторов мероприятия, «это произведение – символ дружбы наших народов». Затем начался концерт Ханойского филармонического оркестра в честь Путина. Для президента России и членов российской делегации сыграли произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Хонг Дама. После этого оперные певцы исполнили песни «Русское поле», «Надежду», «Песню о далекой Родине», «Ханойцев», и завершала концерт «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича.