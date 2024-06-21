Как прошел визит Владимира Путина во Вьетнам

Последняя встреча прошла в зале переговоров Большого оперного театра Ханоя – с председателем Национального собрания Вьетнама Чань Тхань Маном. До нее президент возложил венки к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. То Лам ждал Путина там же, в опере, но уже в концертном зале. Здесь прошла их встреча с выпускниками советских и российских вузов. Президента России здесь, так же как в КНДР, представляли «товарищем Владимиром Владимировичем Путиным». Путин вспомнил такую же встречу, которая проходила в один из его прошлых приездов во Вьетнам. По его словам, в России всегда вызывали уважение «мужество, стойкость и героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость». Борьба за свои исторические корни и за свои традиционные ценности объединяет Россию с Вьетнамом, сказал Путин. Он отметил, что сейчас в России учится более 3000 студентов из Вьетнама, всего же в России за все время учились 75 000 человек.