Что ждет Вьетнам после возвращения Дональда Трампа в Белый дом

Что ждет Вьетнам после возвращения Дональда Трампа в Белый домОт его первого срока страна выиграла, но во время второго может пострадать
Вьетнам, который в ходе первой тарифной войны, развязанной в 2018 г. Дональдом Трампом против Китая, смог извлечь для себя экономическую выгоду, может пострадать от нового витка американо-китайского торгового конфликта. Как пишет 16 декабря The Wall Street Journal (WSJ), приходящая в январе 2025 г. администрация США намерена, в частности, закрыть возможность для компаний из КНР перебазировать свое производство во Вьетнам ради беспошлинного экспорта. Ранее кандидат Трампа на должность торгового представителя США Джеймисон Грир прямо говорил, что его страна должна перекрыть «обходные пути через третьи страны» для беспошлинных поставок в США товаров со множеством китайских деталей или произведенных «дочками» компаний из КНР.
И от таких мер теоретически больше других могут пострадать Вьетнам и Мексика, полагают журналисты WSJ. Кроме того, Вьетнам экспортирует в США сейчас в девять раз больше, чем импортирует оттуда. Подобное положение дел, по мнению исполнительного директора Американской торговой палаты в Ханое Адама Ситкоффа, может сделать страну одной из целей будущей администрации США при проведении своей протекционистской политики. При этом другие эксперты сомневаются, что пошлины на товары из Вьетнама будут сопоставимы с продукцией из КНР и Мексики (впрочем, в январе 2024 г. Трамп говорил о планах ввести дополнительные 10%-ные пошлины на весь импорт).
Но еще в 2019 г. Трамп говорил, что Вьетнам ведет себя «даже хуже, чем Китай». В частности, Ханой стремился брать на себя роль торгового посредника, реэкспортируя в США, например, китайскую сталь в обход высоких пошлин. Вскоре в Вашингтоне пришли к выводу, что добавленная стоимость некоторых видов стали из Вьетнама незначительна, и в мае 2018 г. обложили сталь китайского происхождения оттуда 250%-ными пошлинами.
С другой стороны, с момента прихода Трампа к власти в США в 2017 г. экономика Вьетнама демонстрировала значительный рост на уровне 8–9% в год, чему способствовал как приток иностранных инвестиций на фоне торговой войны, так и рост его экспорта в США. С 2016 г. Вьетнам привлек $290 млрд иностранных инвестиций – столько же, сколько было привлечено за предыдущие 20 лет, а в числе лидеров значатся Южная Корея и Япония.
Высокие темпы роста сохраняются и поныне. По словам заместителя министра планирования и инвестиций Вьетнама Чан Куок Фыонга, в 2024 г. рост ВВП страны превысит установленный целевой показатель в 7%, пишет Vietnam Plus. Ключевым фактором роста стал значительный рост экспортных заказов, отметили в ведомстве. За первые 11 месяцев 2024 г. общий товарооборот Вьетнама с другими странами достиг $715,55 млрд, увеличившись на 15,4% в годовом выражении, при этом экспорт вырос на 14,4%, а импорт – на 16,4%. Среди номенклатуры поставок в США из Вьетнама можно выделить 25% от всех импортируемых Вашингтоном солнечных панелей, около 30% спортивной обуви и около половины всех кроватей и столов.
С середины 2010-х гг. крупнейшие высокотехнологичные компании, в том числе Apple, Foxconn и Intel, начали в большей степени переориентировать свои инвестиции на Вьетнам. Например, у Apple сейчас в 3 раза больше промышленных объектов в этой стране по сравнению с 2018 г. и именно там собираются iPad, MacBook и уже более половины всех наушников AirPods (доля китайских поставщиков компании при этом снижается).
И подобные тенденции пока сохраняются. Как сообщало агентство Reuters, в сентябре 2024 г. SpaceX близкого к Трампу бизнесмена Илона Маска объявляла об инвестициях $1,5 млрд в эту страну. А уже после его победы, в декабре 2024 г., Nvidia объявила о планах запустить во Вьетнаме свой первый центр исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Одной из выгод размещения производств в этой стране считается наличие там молодой и дешевой рабочей силы, а географически расположенная рядом с Китаем страна позволяет выстраивать удобную логистику. Но при этом во Вьетнаме сохраняются серьезные проблемы с коррупцией и нехваткой квалифицированной рабочей силы.
Политически обновившаяся недавно власть Вьетнама стремится при этом поддерживать хорошие отношения со всеми основными центрами силы. При этом именно во время визита во Вьетнам преемника Трампа президента США Джо Байдена стороны подняли отношения до высшего уровня – всеобъемлющего стратегического партнерства. Аналогичный статус отношений у Ханоя также зафиксирован с Россией, Китаем, Индией и Южной Кореей, а с недавнего времени и с Францией.
После победы Трампа в 2016 г. во Вьетнаме тоже существовали серьезные опасения относительно развития своей экономики, в начале его срока было серьезное напряжение. Но в итоге страна действительно лишь выиграла от происходивших в 2017–2021 гг. процессов, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. «Мне кажется, опасения и сейчас во многом надуманные – бизнес будет переносить производства во Вьетнам, так как это выгодно и ему, и вьетнамцам», – считает эксперт. Но при этом у Вьетнама все равно остается самая «черновая» часть в производственных цепочках: и если на короткой дистанции на этом можно зарабатывать, то на длинной это ведет к закреплению роли периферии в разделении труда, заключает Терских.
Перенос производств во Вьетнам продолжается и там особо рассчитывают на инвестиции американских высокотехнологичных компаний, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. Вместе с тем Трамп в первый свой срок сразу инициировал судебные разбирательства в отношении стран Восточной и Юго-Восточной Азии, имевших большой профицит в торговле с США, и потому давление на Ханой, вполне вероятно, будет оказываться, заключает она.