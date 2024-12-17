Что ждет Вьетнам после возвращения Дональда Трампа в Белый дом

После победы Трампа в 2016 г. во Вьетнаме тоже существовали серьезные опасения относительно развития своей экономики, в начале его срока было серьезное напряжение. Но в итоге страна действительно лишь выиграла от происходивших в 2017–2021 гг. процессов, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. «Мне кажется, опасения и сейчас во многом надуманные – бизнес будет переносить производства во Вьетнам, так как это выгодно и ему, и вьетнамцам», – считает эксперт. Но при этом у Вьетнама все равно остается самая «черновая» часть в производственных цепочках: и если на короткой дистанции на этом можно зарабатывать, то на длинной это ведет к закреплению роли периферии в разделении труда, заключает Терских.