Минобороны заявило об ударе ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ в ночь на 14 января нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Как уточняет военное ведомство, ракеты и БПЛА были сбиты ПВО. Минобороны сообщило, что действия ВСУ «не останутся без ответа». 19 ноября ведомство уже сообщало об ударе ракетами ATACMS. Тогда это было первое применение ракет западного производства по территории России, не считая новых регионов и Крыма.
21 ноября президент Владимир Путин заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины «Орешник». Ракета нанесла поражение объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.
Путин в ходе пресс-конференции в Астане 28 ноября говорил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника». 17 ноября стало известно, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. В тот же день ВСУ впервые ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь России.