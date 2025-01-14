Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США считают важным сохранить присутствие в Сирии для борьбы с ИГИЛ

Ведомости

США считают, что необходимо сохранить военное присутствие в Сирии после окончания срока президента Джо Байдена для борьбы с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальой безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас в Сирии небольшое военное присутствие, как вы знаете, и оно направлено исключительно на одну задачу – борьбу с ИГИЛ. Не стоит ошибаться, ИГИЛ пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии. Они очень любят вакуум, неуправляемое пространство, где могут свободно действовать и восстанавливать свои силы, – заявил Кирби на пресс-брифинге. – Поэтому президент Байден считает, что наше присутствие в Сирии по-прежнему важно, чтобы не дать ИГИЛ возможность вернуть контроль».

Кирби подчеркнул, что американские войска проводят операции в Сирии в партнерстве с Сирийскими демократическими силами.

«Это партнерство по-прежнему очень важно для нас», – сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон понимает позицию Турции, которая видит угрозу безопасности на своей границе, и поэтому США активно ведет переговоры с турецкой стороной о том, как они могут защищать свои граждан и города.

«Но мы не хотим, чтобы операции такого рода заставили наших партнеров (Сирийские демократические силы – "Ведомости") отвлекаться от основной задачи – борьбы с ИГИЛ, что по-прежнему критически важно», – подытожил Кирби.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных