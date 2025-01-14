США считают важным сохранить присутствие в Сирии для борьбы с ИГИЛ

«У нас в Сирии небольшое военное присутствие, как вы знаете, и оно направлено исключительно на одну задачу – борьбу с ИГИЛ. Не стоит ошибаться, ИГИЛ пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии. Они очень любят вакуум, неуправляемое пространство, где могут свободно действовать и восстанавливать свои силы, – заявил Кирби на пресс-брифинге. – Поэтому президент Байден считает, что наше присутствие в Сирии по-прежнему важно, чтобы не дать ИГИЛ возможность вернуть контроль».