США считают важным сохранить присутствие в Сирии для борьбы с ИГИЛ
США считают, что необходимо сохранить военное присутствие в Сирии после окончания срока президента Джо Байдена для борьбы с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальой безопасности Белого дома Джон Кирби.
«У нас в Сирии небольшое военное присутствие, как вы знаете, и оно направлено исключительно на одну задачу – борьбу с ИГИЛ. Не стоит ошибаться, ИГИЛ пытается воспользоваться неопределенностью в Сирии. Они очень любят вакуум, неуправляемое пространство, где могут свободно действовать и восстанавливать свои силы, – заявил Кирби на пресс-брифинге. – Поэтому президент Байден считает, что наше присутствие в Сирии по-прежнему важно, чтобы не дать ИГИЛ возможность вернуть контроль».
Кирби подчеркнул, что американские войска проводят операции в Сирии в партнерстве с Сирийскими демократическими силами.
«Это партнерство по-прежнему очень важно для нас», – сказал он.
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон понимает позицию Турции, которая видит угрозу безопасности на своей границе, и поэтому США активно ведет переговоры с турецкой стороной о том, как они могут защищать свои граждан и города.
«Но мы не хотим, чтобы операции такого рода заставили наших партнеров (Сирийские демократические силы – "Ведомости") отвлекаться от основной задачи – борьбы с ИГИЛ, что по-прежнему критически важно», – подытожил Кирби.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра республики стал Мухаммед аль-Башир. Он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.