Трамп планирует ускорить поставки оружия Тайваню
Избранный президент США Дональд Трамп планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню. Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в ходе дискуссии в Институте мира США.
«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства», – сказал он, комментируя во вторник ситуацию вокруг Тайваня в вашингтонском Институте мира.
«В чем я, безусловно, отдаю должное этой [действующей] администрации, так это в трехстороннем диалоге между Южной Кореей, США и Японией, а также между США, Японией и Филиппинами, который действительно помог этим странам и правительствам преодолеть историческую вражду с помощью общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – заявил Уолтц.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Как отмечает агентство Reuters, таким образом лидер Китая пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова, население которого достигает 23 млн человек. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от Пекина территорией.