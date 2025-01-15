Трамп планирует ускорить поставки оружия Тайваню

«В чем я, безусловно, отдаю должное этой [действующей] администрации, так это в трехстороннем диалоге между Южной Кореей, США и Японией, а также между США, Японией и Филиппинами, который действительно помог этим странам и правительствам преодолеть историческую вражду с помощью общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – заявил Уолтц.