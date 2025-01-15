Президент ЦАР Туадера прилетел в Москву
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 17 января, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в республике.
Отмечается, он проведет двусторонние переговоры с руководством Российской Федерации. «Российско-центральноафриканские отношения являются образцом взаимодействия, основанного на доверии, во благо народов обеих стран», – добавили в посольстве.
О том, что президент ЦАР посетит РФ, стало известно 13 января. Указывалось, что визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах.
14 февраля 2024 г. «Ведомости» писали о форуме по борьбе с современными практиками неоколониализма «За свободу наций», организованном «Единой Россией». Мероприятие прошло в Москве с 15 по 16 февраля, в нем принял участие и президент ЦАР, ставший самым статусным участником события.