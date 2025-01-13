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Президент ЦАР посетит Россию с 15 по 17 января

Ведомости

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибудет в Россию с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в ЦАР.

«[Министр иностранных дел ЦАР] Сильви Байпо-Темон убыла в Москву в составе официальной центральноафриканской делегации, сопровождающей президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру в рамках его официального визита с 15 по 17 января», – говорится в сообщении.

Указано, что визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах.

4 декабря 2024 г. в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявлял, что Африка близка РФ по духу. По его словам, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом. Российский лидер подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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