Президент ЦАР посетит Россию с 15 по 17 января
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибудет в Россию с официальным визитом, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в ЦАР.
«[Министр иностранных дел ЦАР] Сильви Байпо-Темон убыла в Москву в составе официальной центральноафриканской делегации, сопровождающей президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру в рамках его официального визита с 15 по 17 января», – говорится в сообщении.
Указано, что визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах.
4 декабря 2024 г. в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявлял, что Африка близка РФ по духу. По его словам, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом. Российский лидер подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного.