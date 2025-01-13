Президент ЦАР посетит Россию с 15 по 17 января

4 декабря 2024 г. в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявлял, что Африка близка РФ по духу. По его словам, страны континента очень мужественные и свободолюбивые, дорожащие своим суверенитетом. Российский лидер подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного.