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В Кремле пообещали проинформировать о контактах с КНДР на высшем уровне

Ведомости

Средства массовой информации будут проинформированы, когда появится конкретная информация о продолжении контактов с КНДР на высшем уровне. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.

13 января издание The Korea Times со ссылкой на информацию южнокорейской разведки сообщило, что Ким может приехать в Россию в первой половине текущего года. Его визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечается 23 февраля.

Кроме того, по информации южнокорейской разведки, Ким может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что Трамп назвал свои переговоры с северокорейским лидером одним из главных достижений своего первого президентского срока, поэтому существует возможность возобновления диалога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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