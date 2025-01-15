В Кремле пообещали проинформировать о контактах с КНДР на высшем уровне
Средства массовой информации будут проинформированы, когда появится конкретная информация о продолжении контактов с КНДР на высшем уровне. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.
13 января издание The Korea Times со ссылкой на информацию южнокорейской разведки сообщило, что Ким может приехать в Россию в первой половине текущего года. Его визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечается 23 февраля.
Кроме того, по информации южнокорейской разведки, Ким может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что Трамп назвал свои переговоры с северокорейским лидером одним из главных достижений своего первого президентского срока, поэтому существует возможность возобновления диалога.