В Кремле рассказали о плане заседания оргкомитета «Победа»
Заседание российского организационного комитета «Победа» состоится в режиме видеоконференции, планируются выступления ряда официальных лиц, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По словам представителя Кремля, заседание будет очень обширным по повестке дня.
«Это год 80-летия Победы. Это действительно абсолютно главное в этом году со всех точек зрения – и с организационной, и с идеологической, и с патриотической – [событие]. Для нашей страны это святая дата», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 2025 г. объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, что «тоже важно, и все идет в одном контексте».
В рамках заседания планируется вступительное слово главы государства, после чего министр обороны Андрей Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы и расскажет о вопросах увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников расскажет об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания «Город трудовой области», а секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев – о предложении партии по присвоению городам этого звания.
Замминистра обороны Анна Цивилева доложит о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий. Кроме того, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева расскажет о проекте «Исторический суверенитет», в частности, о том, как будет сохраняться историческая память о Великой Отечественной войне и о работе по противодействию фальсификации памяти.
Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа» 15 января, сообщал Кремль накануне. В состав оргкомитета входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.