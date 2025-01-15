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В Кремле рассказали о плане заседания оргкомитета «Победа»

Ведомости

Заседание российского организационного комитета «Победа» состоится в режиме видеоконференции, планируются выступления ряда официальных лиц, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, заседание будет очень обширным по повестке дня.

«Это год 80-летия Победы. Это действительно абсолютно главное в этом году со всех точек зрения – и с организационной, и с идеологической, и с патриотической – [событие]. Для нашей страны это святая дата», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 2025 г. объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, что «тоже важно, и все идет в одном контексте».

В рамках заседания планируется вступительное слово главы государства, после чего министр обороны Андрей Белоусов доложит о подготовке празднования годовщины Победы и расскажет о вопросах увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников расскажет об итогах экспертизы поступивших заявок от городов-претендентов для присвоения почетного звания «Город трудовой области», а секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев – о предложении партии по присвоению городам этого звания.

Замминистра обороны Анна Цивилева доложит о реализации госпрограмм по поддержке ветеранов боевых действий. Кроме того, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева расскажет о проекте «Исторический суверенитет», в частности, о том, как будет сохраняться историческая память о Великой Отечественной войне и о работе по противодействию фальсификации памяти.

Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа» 15 января, сообщал Кремль накануне. В состав оргкомитета входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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