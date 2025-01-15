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Путин созвонится с генералом Шамановым для обсуждения наград раненым бойцам

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым для обсуждения вопросов, которые генерал поднял в ходе выступления в формате видеоконференции на 47-м заседании организационного комитета «Победа», передает ТАСС.

Шаманов обратился к Путину с просьбой изучить возможность присвоить раненным бойцам, которые продолжают службу в зоне спецоперации, звание Героя России. Шаманов добавил, что намерен передать составленные списки бойцов.

Путин пообещал созвониться и обсудить этот вопрос с ним лично. Кроме того, президент попросил передавать «всю имеющуюся информацию».

Во время выступления генерал упомянул и вопрос присвоения полковнику Службы внешней разведки Рустаму Турсулкунову звания Героя России. Турсулкунов принимал участие в штурме дворца Амина в 1979 г. в Афганистане.

14 января Кремль в своем Telegram-канале сообщил, что 15 января состоится заседание оргкомитета «Победа». В его состав входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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