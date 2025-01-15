Путин созвонится с генералом Шамановым для обсуждения наград раненым бойцам
Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с депутатом Госдумы Владимиром Шамановым для обсуждения вопросов, которые генерал поднял в ходе выступления в формате видеоконференции на 47-м заседании организационного комитета «Победа», передает ТАСС.
Шаманов обратился к Путину с просьбой изучить возможность присвоить раненным бойцам, которые продолжают службу в зоне спецоперации, звание Героя России. Шаманов добавил, что намерен передать составленные списки бойцов.
Путин пообещал созвониться и обсудить этот вопрос с ним лично. Кроме того, президент попросил передавать «всю имеющуюся информацию».
Во время выступления генерал упомянул и вопрос присвоения полковнику Службы внешней разведки Рустаму Турсулкунову звания Героя России. Турсулкунов принимал участие в штурме дворца Амина в 1979 г. в Афганистане.
14 января Кремль в своем Telegram-канале сообщил, что 15 января состоится заседание оргкомитета «Победа». В его состав входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.