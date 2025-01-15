Минобороны Германии приостанавливает действие своего аккаунта в соцсети X
Министерство обороны Германии не будет совершать публикации в социальной сети X в обозримом будущем, следует из заявления на официальном сайте министерства.
Официальной причиной ухода аккаунта из X министерство обозначило, что в социальной сети «фактический обмен аргументами становится все более сложным». В будущем министерство обороны для информирования населения о назначениях и решениях министра и для передачи последних новостей будет использовать приложения WhatsApp и Instagram (принадлежат Meta,
В сообщении отмечается, что министерство оставляет за собой право отвечать на сообщения в X в исключительных случаях.
20 декабря 2024 г. владелец социальной сети X Илон Маск на странице своего аккаунта открыто поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии», что вызвало бурную реакцию среди политиков Германии.