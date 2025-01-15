Минобороны Германии приостанавливает действие своего аккаунта в соцсети X

Официальной причиной ухода аккаунта из X министерство обозначило, что в социальной сети «фактический обмен аргументами становится все более сложным». В будущем министерство обороны для информирования населения о назначениях и решениях министра и для передачи последних новостей будет использовать приложения WhatsApp и Instagram (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .