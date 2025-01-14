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Германия планирует установить Patriot в польском городе у границы с Украиной

Ведомости

Германия в январе установит в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев, передает «РБК Украина».

Писториус пояснил, что украинские партнеры понимают важность Жешува как логистического узла, когда речь касается помощи Украине. Министр обороны Германии собирается в январе самостоятельно поехать в город, чтобы убедиться в размещении в нем оборонных систем. Жешув находится в Подкарпатском воеводстве в 100 км от границы с Украиной.

13 января Писториус передал Украине первую из 54 самоходных гаубиц RCH 155. Еще шесть систем RCH 155 останутся на территории Германии для обучения украинских военнослужащих.

6 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку минобороны Украины 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не сообщалась. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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