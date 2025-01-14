Германия планирует установить Patriot в польском городе у границы с Украиной

Писториус пояснил, что украинские партнеры понимают важность Жешува как логистического узла, когда речь касается помощи Украине. Министр обороны Германии собирается в январе самостоятельно поехать в город, чтобы убедиться в размещении в нем оборонных систем. Жешув находится в Подкарпатском воеводстве в 100 км от границы с Украиной.