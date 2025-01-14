Германия планирует установить Patriot в польском городе у границы с Украиной
Германия в январе установит в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев, передает «РБК Украина».
Писториус пояснил, что украинские партнеры понимают важность Жешува как логистического узла, когда речь касается помощи Украине. Министр обороны Германии собирается в январе самостоятельно поехать в город, чтобы убедиться в размещении в нем оборонных систем. Жешув находится в Подкарпатском воеводстве в 100 км от границы с Украиной.
13 января Писториус передал Украине первую из 54 самоходных гаубиц RCH 155. Еще шесть систем RCH 155 останутся на территории Германии для обучения украинских военнослужащих.
6 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку минобороны Украины 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не сообщалась. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.